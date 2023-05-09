Як позбутись комарів під час сну: прості поради

Що робити, щоб комарі не кусали вночі

Під час вашого сну комарі приваблюються до вас, оскільки вони відчувають тепло тіла, а також притягаються до речовин, які виділяються тілом під час сну. Нічні вильоти комарів та їхнє дзижчання заважають нам спати. Щоб запобігти укусам комарів під час сну, рекомендується вжити наступні заходи.

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Використовуйте репеленти від комарів. Нанесіть репелент на відкриту шкіру та одяг, забезпечивши достатнє покриття. Уникайте нанесення на порізи, рани або подразнену шкіру, а також у районі очей та рота. Дотримуйтесь інструкцій щодо використання засобу та не наносіть його на дитячі руки або дітям до двох місяців; Носіть довгі штани та рукави. Під час сну вдягайте футболки з довгими рукавами та штани, що закривають руки та ноги, щоб запобігти укусам комарів; Використовуйте москітні сітки. Встановіть москітні сітки на вікнах або ліжко, щоб утримувати комарів подалі під час сну; Вибирайте яскравий одяг. Комарі частіше приваблюються до темних кольорів, тому носіть світліші відтінки одягу під час сну, щоб зменшити їхню привабливість; Встановіть вентилятори. Розмістіть вентилятори у своїй спальні, оскільки комарі уникають місць з потоками повітря, створеними вентиляторами.

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