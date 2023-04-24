Як позбутись неприємного запаху в духовці та на кухні: простий лайфхак

Часто після постійного та щоденного використання духовки вона може набути неприємного запаху, який може розповсюдитися на всю кухню. Але є декілька природних засобів, які допоможуть позбутися цього неприємного запаху.

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Один із найпопулярніших способів це лайфхак з мискою та оцтом, який не тільки позбавить духовку від запаху, а й допоможе розм'якшити накип, який згодом можна легко видалити. Згідно з порадами santeplus, цей трюк добре справляється з сильними та стійкими неприємними запахами.

Щоб позбутись поганого запаху, вам потрібно наповнити миску водою і додати до неї 2 склянки звичайного оцту або яблучного оцту. Потім поставте миску в розігріту духовку і залиште на кілька хвилин при температурі 180 градусів.

Після закінчення часу і охолодження духовки, потрібно протерти її тканиною, щоб видалити краплі пари, що залишилися. Якщо потрібно почистити духовку, можна використати суміш, що залишилася всередині миски.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

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