Как избавиться от неприятного запаха в духовке и на кухне: простой лайфхак

Часто после постоянного и ежедневного использования духовки она может приобрести неприятный запах, который может распространиться на всю кухню. Но есть несколько природных средств, которые помогут избавиться от этого неприятного запаха.

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Один из самых популярных способов это лайфхак с миской и уксусом, который не только избавит духовку от запаха, но и поможет размягчить накипь, которую впоследствии можно легко удалить. Согласно советам santeplus, этот трюк хорошо справляется с сильными и стойкими неприятными запахами.

Чтобы избавиться от плохого запаха, вам нужно наполнить миску водой и добавить в нее 2 стакана обычного уксуса или яблочного уксуса. Затем поставьте миску в разогретую духовку и оставьте на несколько минут при температуре 180 градусов.

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По истечении времени и охлаждения духовки, нужно протереть ее тканью, чтобы удалить оставшиеся капли пара. Если нужно почистить духовку, можно использовать оставшуюся внутри миски смесь.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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