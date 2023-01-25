Як позбутись плісняви з герметика та швів у ванній кімнаті: народний лайфхак

Як видалити плісняву та цвіль зі швів та герметика у ванній кімнаті

Пліснява та цвіль часто з'являються, коли у приміщенні є трохи вологи та погана вентиляція. Щоб від неї позбутись, потрібно регулярно проводити провітрювати приміщення та витирати зайву вологу. Але постійно користуватись побутовою хімією теж не дуже добре, тому вам може підійти альтернативний народний метод.

Про цей спосіб пишуть Патріоти України. Боротись із грибком потрібно у будь-якому випадку, адже він не тільки суттєво псує зовнішній вигляд приміщень та сантехніки, а ще й може нашкодити здоров'ю мешканців будинку.

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Прибрати плісняву на швах та герметику у ванній допоможе перекис водню. Нанесіть його на проблемні ділянки та залиште на 15 хвилин. Після цього промийте ці ділянки чистою водою. Також важливо ретельно витерти вологу, щоб не створювати нові умови для утворення плісняви.

Перекис водню можна замінити оцтом. Його слід нанести на поверхню та почекати годину, після чого також промити та витерти все насухо. Можливо, щоб повністю видалити плісняву знадобиться 2-3 процедури обробки. Провітрюйте приміщення, щоб не дихати випари оцту.

Ці народні методи боротьби проти плісняви допоможуть позбутись грибка, але краще регулярно протирати герметик сухою ганчіркою після прийняття душу, щоб не створювати сприятливі умови для розвитку плісняви.

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