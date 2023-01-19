Чому не можна очищати цвіль в будинку щіткою: пояснення

Позбутись плісняви й затхлого запаху можна самотужки, але не варто допускати поширення грибка. Зазвичай цвіль утворюється на різних поверхнях якщо в будинку занадто високий рівень вологості. Часто грибок з'являється на стінах чи стелі та пошкоджує фарбу або шпалери. Пліснява швидко розростається, тому цю проблему слід вирішувати швидко.

Раніше ми вже писали як зробити пастку-осушувач, щоб позбутись зайвої вологи та конденсату в будинку.

Головне – не варто терти уражену грибком поверхню жорсткою щіткою – так спори потраплять у повітря та осядуть в кімнаті.

Щоб очистити сирі стіни від спор грибка, необов’язково використовувати агресивну хімію та щітку із грубою щетиною, краще використайте воду та м’який мийний засіб, наприклад рідину для миття посуду.

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Перед початком робіт одягніть захисний одяг, окуляри та довгі гумові рукавички, щоб захистити шкіру, та відчиніть вікна. Щоб пліснява не поширювалась у повітрі по кімнаті. змочіть чисту тканину в мильній воді та акуратно протріть вологу стіну.

Після витирання основного бруду та цвілі, протріть поверхню сухою ганчіркою, щоб увібрати зайву вологу і дайте області повністю висохнути.

Таким способом можна очищати цвіль зі шпалер та з пофарбованих поверхонь. Для чистки шпалер використовуйте небагато води. Ганчірки, якими ви прибирали плісняву, потрібно викинути, щоб грибок не поширювався по будинку.

З можливості, краще нанести на стіни герметик та покрити фарбою проти цвілі або антиконденсатною фарбою, щоб волога не проникала через стіну.

І обов'язково подбайте про належну вентиляцію в будинку, це найкраща профілактика вогкості та затхлості.

Раніше ми писали про те, як легко позбутись цвілі в будинку без хімікатів. У цьому вам допоможе звичайний оцет.

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