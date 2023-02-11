Як позбутись плям від кави навіть на білому одязі

Якщо ви хоча б раз проливали каву на свій одяг, то знаєте, що такі плями виводяться дуже важко. Але вивести пляму від кави та врятувати вашу річ можливо, якщо діяти швидко. Головне – не тріть пляму.

Забруднений одяг треба якомога швидше прополоскати у гарячій проточній воді. Якщо ви пили чорну каву без молока – насипте на кавову пляму пральний порошок. Також слід пам'ятати про рекомендації з догляду за конкретним типом тканини, наприклад, не можна мочити речі, яким підходить тільки хімчистка, а деякі речі із ніжних тканин не можна прати у гарячій воді.

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Якщо ви пролили каву з молоком, то промивати одяг слід холодною водою. Висока температура може звернути білок, а під впливом тепла, кавовий пігмент швидше проникне у волокна. Відчистити жирну пляму допоможе сіль із водою, у ній треба залишити річ на кілька хвилин.

Коли ви щойно пролили напій на одяг, не варто розтирати пляму, щоб пігмент не втерся в тканину, та використовувати вологі серветки – вони теж лише посилять проблему. Щоб точно відмити пляму від кави, діяти треба одразу.

Прибрати пляму від кави на різних типах тканин допоможуть такі засоби:

Речі з бавовни – потрібно акуратно промокнути брудне місце розчином перекису водню і води у рівних кількостях;

Для джинсів можна використовувати той самий розчин, або замінити перекис оцтом. Але спершу краще перевірити засіб на невидимій частині одягу, щоб він не втратив колір;

Вовняні, шовкові та атласні вироби можна промокнути у розчині гліцерину та засобу для миття посуду (змішати у рівних пропорціях у восьми частинах води);

Синтетичні тканини, наприклад, поліестер, віскоза та інші, можна відіпрати як і шовкові речі. Також можна змішати пральний порошок з оцтом і обробити одяг з двох сторін. Річ треба залишити на 20 хвилин, а потім промити теплою водою.

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Народні засоби, які допоможуть вивести кавові плями

Оцет стане гарним помічником, щоб вивести плями від кави. Чайну ложку оцту слід розбавити у склянці води та занурити туди річ на кілька хвилин, після чого ретельно промити водою.

У виведенні плям від кави також допоможе звичайна харчова сода. Її потрібно змішати з водою до густої маси, консистенції сметани, та нанести на плями й акуратно протерти. Через годину змити засіб водою та випрати звичайним способом.

Також можна спробувати господарське мило. Подрібніть його та розведіть у гарячій воді, щоб утворилась щільна пінка. Цим розчином слід обробити кавові плями на 10 хвилин, після чого змити водою.

Для білих, але не делікатних тканин, використайте хлорку. Її слід змішати з водою в пропорції 1 до 3 та акуратно нанести на плями. Вже через кілька секунд засіб можна змити водою.

Нашатирний спирт також може вивести кавові плями, але він не підходить для ніжної тканини. Його слід розбавити у воді та нанести пляму від кави, після чого випрати речі, як зазвичай.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись плями від чорнил навіть на білому одязі.

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