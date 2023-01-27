Як позбутись пилу за лічені хвилини: хитрий лайфхак від китайців

Значна кількість пилу на поверхнях дуже псує зовнішній вигляд будь-якого приміщення. До того ж ми все це дихаємо та шкодимо здоров'ю. Але є один вкрай ефективний спосіб прибирання пилу за лічені хвилини.

Китайці навчилися боротися з пилом в оселі доволі оригінальним способом – панчохи. Такий спосіб збирання може, на перший погляд, здатися дивним, але цей метод дійсно працює, а суть прибирання з капроновими панчохами полягає в законах фізики.

Нейлон здатний притягувати до себе навіть найдрібніші частинки пили через статичну електрику. Це просто, безпечно та цей спосіб доступний кожному. Знадобиться лише пара старих капронових панчіх чи колгот, які використовуватимуться як ганчірки та допоможуть ефективніше позбуватись пилу в приміщеннях.

Читайте також: Як позбутись плісняви у ванній кімнаті

Як прибирати пил за допомогою панчіх

Старі капронові колготки чи панчохи не варто одразу викидати на смітник, адже вони можуть вам знадобитись як саморобний пристрій для чищення.

Панчохи треба обернути навколо мітли або швабри та починати прибирання. Таким чином можна дістати до дальніх куточків, важкодоступних місць та стелі, щоб позбутися пилу.

Раніше ми писали про ще один неочікуваний лайфхак з вологою серветкою, яку кладуть у пральну машинку під час прання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!