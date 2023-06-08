Як позбутися сухої шкіри на п'ятках: прості народні засоби

Суха та потріскана шкіра на п'ятках це часта проблема серед багатьох людей. Зазвичай до таких наслідків призводить недостатня гідратація шкіри.

Також п'ятки можуть тріскатися через довготривале носіння незручного взуття (підбори та затісне взуття), або через перевантаження ніг.

Шкіра на ногах може бути сухою й через дерматологічні проблеми, які визначає відповідний фахівець.

Якщо у вас немає дерматологічних проблем, а шкіра на підошвах та п'ятках постійно сохне й п'ятки вкриваються тріщинами, можна спробувати використовувати зволожувальні креми та скраби. А ще можна спробувати зарадити проблемі за допомогою деяких "народних способів".

Майстри з педикюру радять час від часу робити ванночки для ніг з додаванням солі. Варто взяти невеличкий тазик, налити теплої води й всипати столову ложку солі. Потримайте стопи у воді 15-20 хвилин, потім насухо витріть рушником та нанесіть лимонний сік, або просто натріть шкіру шматочками лимона. Фруктова кислота, що міститься у цитрусі, розм'якшить шкіру і через 20-30 хвилин потрібно потерти п'яти пемзою, а потім промити й нанести зволожуючий крем.

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Також можна робити ванночки для ніг з харчовою содою. Проробіть з ногами все те, що було описано вище, лише замість солі у воду додавайте столову ложку соди.

Якщо у вас є грибкові проблеми, то ванночки для ніг можна робити з яблучним оцтом. Він допомагає пом’якшити шкіру на ногах та знищити хвороботворні бактерії. У тазик налийте 3 літри теплої води та пів склянки оцту, розмішайте та занурте стопи на 10-15 хв. Потім зробіть пілінг за допомогою пемзи. Сполосніть стопи та змастіть зволожуючим кремом.

Для пілінгу шкіри на стопах можна використати цукор. Змішайте 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки рослинної олії та столову ложку меду, додайте сік половини лимона. Наносьте скраб на підошви й круговими рухами протягом 2 хвилин масажуйте. Потім змийте теплою водою й зволожте шкіру.

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