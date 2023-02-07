Як позбутись подряпин на екрані смартфона за допомогою зубної пасти: простий лайфхак

Багато людей не розлучаються зі смартфоном майже ніколи, тому з часом на ньому можуть з'являтись різні пошкодження та подряпини. Часто вони з'являються і на екрані пристрою, якщо ви подряпали телефон об ключі або випадково його впустили.

Якщо на смартфоні з'явились невеликі подряпини, то їх можна легко прибрати за допомогою підручних засобів, які є вдома у кожного. Йдеться про зубну пасту та ватну паличку.

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Важливо зазначити, що зубна паста повинна бути білою та без різних додаткових компонентів, по типу відбілювання чи гелю з мікрогранулами.

Спершу телефон слід протерти вологою серветкою, а потім сухою. Краще робити це серветкою з мікрофібри, щоб на екрані не залишилося пилу та бруду.

Після чого нанесіть зубну пасту на один кінець ватної палички й інтенсивно затирайте подряпину круговими рухами навколо неї. Результат має бути видно одразу, подряпина повинна зникати на очах. Залишки зубної пасти треба обережно видалити вологою тканиною.

Нагадаємо, відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його.

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