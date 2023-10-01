Як позбутися волосся та шерсті з речей під час прання: поради

Ворс, шерсть та навіть найдрібніший бруд можуть зіпсувати вигляд вашого улюбленого одягу. Просто випрати речі в машинці іноді буває недостатнім, оскільки навіть після прання на одязі може залишитися волосся або шерсть від домашніх улюбленців.

UAportal розповість про кілька лайфхаків, які допоможуть позбутися цих неприємностей під час прання.

Як прибрати волосся та ворс із одягу:

Волога гігієнічна серветка:

Перед початком прання покладіть у барабан машинки разом із білизною вологу гігієнічну серветку. Під час прання серветка збере на себе дрібне сміття, таке як шерсть, волосся, пух, ворсинки і нитки. Важливо, щоб серветка була щільною і не рвалася під час прання.

Кульки та диски:

Кульки і диски, зроблені з пластику або силікону, допоможуть під час прання позбутися від волосся і ворсу. Вони сприяють сплутуванню волосся та допомагають збирати вовну та ворс.

Губка для миття посуду:

Губка для миття посуду може бути ефективним засобом для видалення волосся та ворсу з одягу. Вона притягує до себе волосся та ворсинки, не вбираючи в себе воду та пральний порошок. Щоб використовувати губку, змочіть її і пройдіться по одязі перед пранням.

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Гумові рукавиці:

Звичайні рукавиці з гуми або латексу можуть бути чудовим інструментом для видалення волосся, яке прилипло до одягу. Надягніть рукавиці, змочіть їх і обережно пройдіться по речах.

Оцет:

Додавання столового оцту на етапі полоскання також допоможе видалити волосся і шерсть. Оцет пом'якшує тканину і сприяє виведенню прилиплого волосся. Важливо не додавати занадто багато оцту, щоб не пошкодити пральну машину. Достатньо залити 120 мл столового оцту у відсік пральної машини для ополіскувача і запустити звичайний режим.

Нагадаємо, ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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