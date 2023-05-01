Як зміниться допомога ВПО з 1 травня

В Україні через повномасштабну війну чимала кількість громадян була вимушена покинути домівки. Такі особи отримали статус ВПО та можуть розраховувати на державну допомогу.

Йдеться про щомісячну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій. Допомогу можуть отримати громадяни, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій та тимчасово окуповані рф, пише NV.

Зазначається, що перелік територій, звідки виїхали громадяни та мають право на допомогу, періодично оновлюється Кабміном. Зокрема, актуальну інформацію можна отримати на сайті Міністерства реінтеграції.

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ВПО можуть отримувати щомісяця 2 тисячі гривень допомоги. Особам з інвалідністю та дітям держава нараховує 3 тисячі гривень.

Окрім цього для ВПО діють інші програми. Вони можуть отримати житло, харчування та медичне обслуговування звернувшись до відділу соціального захисту населення за місцем проживання.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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