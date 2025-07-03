Як зміняться платіжки українців за світло через підвищення напруги до 230 вольтів

З 1 липня в Україні напруга в мережі була підвищена з 220 до 230 вольтів. Багато громадян побоюються, що це призведе до значного зростання витрат на електроенергію.

Однак цей перехід не вплине на розмір рахунків. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на інформацію від ДТЕК.

"Як це вплине на клієнтів ДТЕК? Ніяк. Рахунки ті самі. Ви платите за кількість електроенергії, не за напругу", – зазначається у повідомленні компанії.

За словами ДТЕК, більшість електроприладів вже відповідають стандартам ЄС. Тому вони не зазнають жодних негативних наслідків від підвищення напруги до 230 вольтів.

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Чи вплине підвищення напруги до 230 вольтів на електроприлади

Експерт з енергетики Володимир Омельченко в коментарі виданню зазначив, що для більшості населення цей перехід буде непомітним. Єдиним винятком стануть ті, хто все ще використовує стару радянську техніку.

"Річ у тім, що більшість електричних приладів, якими оснащені квартири та будинки українців, є сучасними, а тому вони розраховані на напругу в 230 вольт. Єдине з чим можуть виникнути проблеми – це ще радянські старі прилади, але їх майже не залишилося", – пояснив він.

Омельченко підкреслює, що цей перехід є важливим кроком, який забезпечить більш стабільну, ефективну роботу об'єднаної енергетичної системи з меншими витратами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи вплине перехід на 230 вольтів у мережі на процес передачі показників лічильників за світло.

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