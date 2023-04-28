Як зміняться тарифи на комунальні послуги у травні

В Україні запровадили мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Зокрема, він стосується цін на газ, тепло та гарячу воду для населення.

Водночас дія мораторію не поширюється на холодну воду та електроенергію. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що Кабмін планує підвищити тарифи на електроенергію для населення, втім, до 31 травня вартість світла буде незмінною. Зокрема, зараз побутові споживачі платять 1,44 гривні за кВт/год, якщо споживається менше 250 кВт/год на місяць та 1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.

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За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, в уряді розглядають два варіанти підвищення тарифу – до 2,40 гривень і до 2,80 гривень за 1 кВт/год.

У травні очікується підвищення тарифів на холодну воду для окремих постачальників. Загалом НКРЕКП спочатку підвищила тарифи на водопостачання з 1 січня 2023 року у середньому на 10-30%. Але потім це рішення було скасовано.

Вартість газу для побутових споживачів не підлягає збільшенню. 98% споживачів отримують газ від "Нафтогазу" за ціною 7,96 гривні за кубометр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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