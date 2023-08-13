Наче Ктулху: істоту з 20 руками знайшли в Антарктичному морі (моторошне фото)

Біля берегів Антарктиди виявлено морську антарктичну "пір'яну" зірку з 20 "руками". Ця істота була досі невідомою.

Ця істота є новим видом морських чудовиськ. Її описали детально в журналі Invertebrate Systematic.

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Зазначається, що вчені досліджували моря навколо Антарктиди у пошуках істот, відомих як антарктичні пір'яні зірки та виявили "двадцятирукого" морського монстра. Ці дивні величезні істоти можуть жити будь-де на глибині від 20 до 2000 метрів.

Новий вид назвали Promachocrinus fragarius – він має полуничну форму тіла із 20 відростками. Їх колір варіюється від пурпурового до темно-червоного, і вони різні – одні кінцівки виглядають грубими, інші – покритими "пір'ям".

Тіло монстра на вигляд горбисте з колоподібними мітками, ймовірно від "рук", що відламалися.

Раніше поблизу Австралії знайшли акулу-демона з білими очима.

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