Як легко позбутись вапняного нальоту на крані без хімії

Вапняний наліт на змішувачах та іншій сантехніці псує зовнішній вигляд сантехніки, щоб його позбутись, використайте цей поширений засіб.

Щоб позбутись стійкого вапняного нальоту на кранах, використайте один простий лайфхак, про який пише видання Express. Вапняний наліт – це непривабливі тверді відкладення. Причиною утворення нальоту зазвичай є тверда вода. З ним допомагає боротись кислота, наприклад, очистити чайник від накипу допоможе лимон. Відмити кран можна також без хімії.

Прибрати накип з кранів можна за допомогою засобу, який, скоріш за все, вже є у вас вдома – оцет. Оцтова кислота здатна руйнувати ці відкладення.

Щоб прибрати вапняний наліт із крана:

Прикріпіть просочений оцтом тканину (наприклад ганчірку) до крана еластичною стрічкою або резинками. Якщо забруднення стійкі, тканину слід час від часу стискати, щоб випустити більше рідини на змішувач.

Залишіть так і зачекайте приблизно 30 хвилин.

Після чого зніміть тканину та промийте кран.

Для більшості типів кранів оцет є безпечним, але радимо протестувати речовину на невеликій ділянці змішувача, перш ніж приступати до очищення, щоб переконатися, що оцет не пошкодить кран. Також не варто використовувати оцет на поверхнях із золотим або хромованим покриттям.

Раніше ми писали про те, як легко очистити підвіконня від плям та пожовтіння за допомогою одного з двох дешевих засобів.

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