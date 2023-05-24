Як легко позбутись мурах на дачній ділянці за допомогою однієї спеції: простий лайфхак

Є один цікавий метод, який може допомогти вам уникнути проблеми з мурашками на вашій дачі, і все, що вам знадобиться – це кілька гвоздик. За одним з відео у TikTok, використання гвоздики може змусити мурах позбутись від вашого подвір'я. Хоча цей метод не має наукового підтвердження, він вартий спроби, особливо якщо ви вже випробували інші засоби без успіху.

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За словами авторки відео, коли ви посипаєте гвоздику в місцях, де часто з'являються мурахи, головна мураха помітить незвичний запах і побачить, що інші мурахи поводяться нервово навколо гвоздики. Потім вона вийде зі своєї нори, огляне ситуацію і повідомить іншим мурахам, що вони повинні триматися подалі.

Хоча цей метод може здатися неординарним, деякі люди, які переглянули відео, також поділилися своїми власними способами відлякування мурашок. Зокрема, деякі з них зазначили, що кориця також може відігравати роль відлякувача мурашок. Вони рекомендують посипати корицю на землю, де з'являються мурашки. Віриться, що запах кориці є неприємним для мурашок і може змусити їх шукати інше місце для проживання.

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