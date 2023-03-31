Як легко очистити праску за 15 хвилин: простий лайфхак

Користувачі мережі рекомендують використовувати мінеральну воду для очищення праски від відкладень, що накопичуються з часом та знижують ефективність роботи праски.

Найкраще використовувати газовану мінералку, яка здатна легко впоратися навіть з твердими забрудненнями. Процедуру рекомендовано проводити над тазиком, оскільки з отворів на підошві праски може витікати розм'якшене вапно.

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Для проведення процедури потрібно заповнити резервуар праски газованою мінеральною водою до максимальної позначки обсягу і вибрати режим з найвищою температурою та функцію відпарювання.

Після закипання води і виходу пару з отворів на підошві праски, процедуру повторюють не менше 2-х разів, дочекавшись, щоб весь накип зник. Після цього резервуар промивають звичайною водою, а підошву праски очищають м'якою пастою з соди, звичайної води та оцту.

Якщо немає газованої мінералки, можна скористатися лимонною кислотою. Її вміст розчиняють в 1 склянці теплої води і використовують для заповнення резервуара праски, після чого проводять процедуру очищення за аналогічною схемою.

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