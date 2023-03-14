Як легко очистити засмічення у раковині за допомогою популярного напою: лайфхак

Як очистити засмічення у раковині за допомогою Coca-cola

У ванній кімнаті та на кухні засмічення в раковинах від залишків їжі, мила чи волосся – набагато поширеніша проблема, ніж здається. Проте, не завжди для її вирішення потрібно використовувати вантуз чи дорогі засоби для розблокування зливу.

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Як пише видання Mirror, для прочищення зливу можна використовувати надзвичайно ефективний та доступний засіб – кока-колу. Це може звучати неординарно, але цей лайфхак із газованою напоєм справді працює.

Якщо ви колись стикалися з проблемою засмічення раковини у ванній кімнаті чи на кухні, то знаєте, як багато зусиль доводиться зробити, щоб знову забезпечити нормальний стік води. Однак, на щастя, існує доступна та ефективна альтернатива дорогим засобам для розблокування зливу.

Використання популярного газованого напою для прочищення стоків є ефективним способом вирішення проблеми засмічення у раковині. Для цього достатньо просто викласти пляшку кока-коли на дно каналізації та зачекати деякий час, доки напій здійснить свою дію.

Зазначимо, що компанія Coca-Cola заохочує застосовувати традиційні засоби для чищення. Хоча напій і містить невелику кількість харчової кислоти, це стосується багатьох продуктів харчування, тому він безпечний для використання.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину. Пропонуємо також прочитати, як каналізацію допоможе прочистити велосипедний насос та будівельний нейлоновий хомут.

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