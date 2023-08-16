Як легко відмити каструлю, що підгоріла: ефективний саморобний засіб

Готуючи їжу, хто не зіткнувся з ситуацією, коли їжа в каструлі стала пригорілою? Врятувати таку каструлю від наслідків горіння може бути складно, але це абсолютно можливо за допомогою декількох простих кроків.

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Одним із способів очищення пригорілої каструлі є використання оцту та соди. Цей метод дуже ефективний та не потребує складних рецептів, пише Главред.

Спочатку додайте рівні частини води та оцту у каструлю, а потім додайте ложку соди. Почекайте, поки відбудеться реакція та утвориться піна. Тоді вже можна поставити каструлю на вогонь і довести до кипіння, потримати протягом 10 хвилин. Після охолодження розчину, не забудьте докладно промити каструлю.

У разі, якщо забруднення не зникло повністю, цей процес можна повторити. Такий метод чищення допомагає позбутися від плям та відновити блиск металевої каструлі.

Інший ефективний спосіб, який можна використовувати для пригорілої каструлі – це використання лимонної кислоти та солі. Насипте близько 20 грамів кислоти на 1 літр води в каструлю та доведіть до кипіння. Зменште вогонь і тримайте на слабкому кипінні протягом півгодини.

Якщо потрібно, цю процедуру також можна повторити. Лимонна кислота допомагає пом'якшити пригорання, а сіль – полегшує його видалення.

Звісно, найкращий спосіб боротьби – запобігання. Слід завжди стежити за процесом готування, вибирати відповідний режим і температуру, щоб уникнути пригорання.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити засіб для очищення пригорілого посуду.

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