Як легко відмити посуд від засохлого тіста: простий лайфхак

Як відмити посуд від тіста, що засохло

Із задачею швидко відмити посуд від тіста стикалися багато господинь. На перший погляд, це не так просто, але існує простий спосіб, який значно полегшує цей процес.

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Щоб відмити засохле тісто, потрібно залити забруднення в посуді теплою водою та зачекати, доки залишки тіста розмокнуть і не будуть більше "приклеєні" до поверхні. Найкраще залишити столові прилади та посуд у воді на пів години, але іноді десять хвилин виявляються достатньо. Тривалість залежить від того, наскільки сильно тісто встигло присохнути.

Цей маленький секрет завжди виручав господинь і допомагає уникнути проблем з чищенням губки від залишків тіста. Відлиплі залишки найкраще знімати за допомогою вінчика, а вже в кінці миття використовувати губку.

Крім того, якщо під час готування ви забруднили одяг тістом, то варто промокнути забруднений предмет у холодній воді на 10-20 хвилин. Після цього пляму можна легко видалити, акуратно потираючи її губкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як значно зекономити час на митті посуду.

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