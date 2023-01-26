Як легко почистити оселедець від кісток та шкіри: поради для вирізання ідеального філе риби

Рибу часто використовують для приготування неймовірно смачних страв. Українці полюбляють оселедець та скумбрію – це дуже популярна риба в українській кухні. Їх можна не тільки запікати, смажити і тушкувати, з них готують також салати та бутерброди, або ж просто маринують з цибулею та іншими інгредієнтами. Для таких рецептів краще брати філе риби.

Проте, часто кухарі відмовляються від приготування страв з оселедця, адже філе дорожче ніж ціла рибина, а філеювати її самостійно доволі складно, якщо не мати досвіду та знань. Зазвичай процес чищення риби уявляється як щось довге та нудне. Але це не так, якщо ви знаєте один хитрий трюк, за допомогою якого дістати кісточки з рибини можна буквально за хвилину.

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Як швидко почистити рибу на філе та видали кістки?

На робочу дошку, на якій будемо чистити оселедець, кладемо поліетиленовий пакет або обмотуємо харчовою плівкою, щоб потім з легкістю прибрати всі рибні відходи;

Беремо кухарські ножиці або гострий ніж, краще філейний;

Кладемо оселедець на дошку та відрізаємо голову;

Розрізаємо черево риби починаючи від отвору біля хвоста;

Виймаємо з рибини ікру або молочко;

Ретельно очищаємо оселедець від чорної плівки, вона дуже гірчить;

Відрізаємо плавники;

Знімаємо з дошки поліетиленовий пакет і викидаємо разом з ним усі непотрібні нутрощі;

Промиваємо тушку риби під холодною проточною водою.

Щоб відокремлювати філе від хребта, за допомогою вказівного пальця виймаємо кілька реберець з правого боку. Після цього великим пальцем починаємо виймати реберця з лівого боку і так проходимось вздовж усього хребта риби. Коли доходимо до хвоста, відрізаємо і його.

На хребті залишилися усі ребра та маленькі кісточки, тож лишається тільки забрати їх від м’яса. Перевіряємо, чи не залишились кісточки у філе, промацуючи тушку. Кістки, що залишились, видаляємо за допомогою пальців або пінцета. Після чого пальцями з легкістю відриваємо філе від шкірки. Це краще робити саме після того, як вийняли хребет, щоб зробити це було простіше.

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