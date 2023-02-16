Як легко прочистити каналізацію за допомогою кавової гущі: лайфхак

Рано чи пізно кожен може зіткнутись вдома з такою неприємною проблемою, як засмічення у каналізації. Труби засмічуються залишками їжі і доводиться купувати спеціальні засоби для прочищення. Однак є спосіб розв'язати цю проблему обійшовшись без походу в магазин або виклика сантехніка.

Ви можете використати відходи, які з'являються після приготування кави. Про цей спосіб пише видання Bestlifeonline. Крім кави вам знадобиться мило або мийний засіб та окріп.

Читайте також: Як швидко та безпечно для здоров'я відмити ванну від жовтизни, нальоту та іржі

Якщо вода у вашій раковині або ванній не йде через засмічення, застосуйте для її прочищення кавову гущу:

Змішайте кавову гущу із засобом для миття посуду та окропом та залийте в раковину;

Змішайте гущу з милом та насипте у каналізацію, а потім залийте її окропом.

За словами засновника і генерального директора Home Grounds Алекса Азурі, ця комбінація зможе зруйнувати все, що забиває ваші труби.

Пропонуємо також прочитати, як каналізацію допоможе прочистити велосипедний насос та будівельний нейлоновий хомут.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!