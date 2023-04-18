Як легко проковтнути таблетку, навіть без води: порада лікарів

Як проковтнути таблетку, не запиваючи її водою

Деяким людям може бути складно проковтувати таблетки, особливо тих, які продаються лише за рецептом, і це іноді може супроводжуватися відчуттям нудоти. Щоб полегшити цей процес, лікарі рекомендують використовувати простий лайфхак, відомий як "метод нахилу вперед". Про це пише видання Тіps and Tricks.

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Цей метод допомагає безпечно ковтнути медичні препарати без викликання рефлексу нудоти. Для цього потрібно покласти таблетку на середину язика, зробити один ковток води і нахилити голову вперед, що дозволяє уникнути затримки дихання і полегшує проковтування.

Одночасно, нахил голови назад може призводити до затруднень у ковтанні ліків, оскільки дихальні шляхи перекриваються.

Лікарі рекомендують ковтати максимум дві таблетки одночасно, оскільки велика кількість таблеток може збільшити ризик задухи. Крім того, медики радять завжди запивати таблетки водою, щоб прискорити їх розсмоктування.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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