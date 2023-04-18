Как легко проглотить таблетку, даже без воды: совет врачей

Некоторым людям может быть сложно проглатывать таблетки, особенно продающиеся только по рецепту, и это иногда может сопровождаться ощущением тошноты. Чтобы облегчить этот процесс, врачи рекомендуют использовать простой лайфхак, известный как метод наклона вперед. Об этом пишет издание Типs and Tricks.

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Этот метод помогает безопасно проглотить медицинские препараты без вызывания рефлекса тошноты. Для этого нужно положить таблетку на середину языка, сделать один глоток воды и наклонить голову вперед, что позволяет избежать задержки дыхания и облегчает проглатывание.

Одновременно наклон головы назад может приводить к затруднениям в проглатывании лекарства, поскольку дыхательные пути перекрываются.

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Врачи рекомендуют проглатывать максимум две таблетки одновременно, поскольку большое количество таблеток может увеличить риск удушья. Кроме того, медики советуют всегда запивать таблетки водой, чтобы ускорить их рассасывание.

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