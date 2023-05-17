Як легко видалити жувальну гумку, яка прилипла на одяг: 4 найкращі способи

Іноді жувальна гумка випадково прилипає до одягу. І тоді позбутися її стає пекельним завданням.

Як тільки ця жувальна гумка прилипне до текстилю або інших матеріалів, її досить складно відклеїти. Видання Sante+ поділились найкращими та дійсно ефективними способами легкого очищення жуйки.

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Як видалити жуйку зі штанів, суконь тощо

1. Заморозка. Цей спосіб дуже простий, але не менш дієвий. Візьміть кубик льоду та протріть область, де опинилася жувальна гумка. Робіть це, поки вона не стане твердою. Далі візьміть тупий ніж чи скребок для фарби, аби швидко видалити її, перш ніж вона нагріється та знову стане м’якою.

Крім того, якщо ви вдома, загорніть свій одяг у поліетиленовий пакет і покладіть його прямо в морозильну камеру. Залиште так на кілька годин, щоб жувальна гумка затверділа настільки, аби її можна було б акуратно відклеїти, щоб не пошкодити одяг.

2. Праска. Цей спосіб заслуговує на увагу, оскільки справді працює.

Покладіть чистий аркуш картону на рівну поверхню або на прасувальну дошку, а на нього – одяг. Встановіть праску на середній нагрів і пропрасуйте одяг зі зворотного боку. Зазвичай жувальна гумка повинна добре розм’якшитися і прилипнути до картону: це дозволить вам акуратно позбутися проблеми.

3. Спирт. Змочіть ватний тампон спиртом і прикладіть його до забрудненої частини одягу. Дайте спирту вбратися і висохнути. Потім видаліть гумку за допомогою стрічки.

4. Арахісове масло. Останній спосіб дещо дивний і незрозумілий, але він також виявився дієвим. Арахісове масло також є хорошим засобом, щоб легко видалити жувальну гумку з джинсів. І це завдяки певним оліям, присутнім у цьому харчовому продукті, які допоможуть зняти жуйку. Але щоб не забруднити тканину одягу, операцію потрібно виконувати швидко.

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Нагадаємо, що процес видалення вапняного нальоту з праски досить простий. Про три дієві способи, читайте в матеріалі UAportal.

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