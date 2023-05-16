Як видалити накип з праски: 3 ефективних способи
Неприємно, коли праска залишає сліди, майже "крейдяні", на щойно випраній білизні. Все тому, що праску варто регулярно очищувати від накипу.
Процес видалення вапняного нальоту досить простий. Видання Sante+ поділилось короткими інструкціями, як це зробити без особливих зусиль.
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Рекомендовано очищати праску від накипу кожні один-чотири місяці залежно від частоти використання. Якщо ваш прилад має хоча б одну ознаку, то це свідчить, що точно час:
- Праска залишає сліди мінеральних відкладень або вапняку на вашому одязі.
- Залишає липкий слід на білизні.
- Праска погано ковзає.
- Залишаються темні сліди на білизні.
Для чищення праски можете взяти звичайні інгредієнти, які є на кожній кухні.
1. Білий оцет
- Налийте 1 частину білого оцту на рівну частину води в резервуар для води. Останній має бути заповнений на третину переваги.
- Увімкніть праску в режим відпарювання.
- Дайте пару виконувати свою роботу протягом 5 або 10 хвилин.
- Весь оцет повинен випаруватися.
- Потім заповніть пристрій свіжою водою, увімкніть його знову, і це має змити всі залишки мінеральних відкладень та оцту.
Для протирання праски використовуйте старий рушник або м’яку тканину. Проте за можливості перегляньте інструкції, оскільки в деяких випадках білий оцет не рекомендують.
Деякі праски мають функцію захисту від накипу. Якщо ваш прилад має таку функцію самоочищення, то ідеально, використовуйте його регулярно, дотримуючись інструкцій виробника.
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2. Харчова сода
Цей простий інгредієнт використайте, щоб знищити бруд та накип, який вже встиг осісти на підошві праски.
- Змішайте 2 столові ложки харчової соди та 1 столову ложку води, щоб утворилася паста.
- Паста наноситься на підошву праски, схильну до забруднення або нальоту.
- Потім використовуйте щітку з м’якою щетиною або використану зубну щітку, щоб почистити підошву.
- Змийте теплою водою та насухо витріть чистою тканиною.
3. Газета і сіль
Не менш хорошим трюком є очищення бруду на підошві праски за допомогою газети та солі. Для цього робіть наступне:
- Покладіть газету або дві на прасувальну дошку.
- Налаштуйте праску на найгарячіший рівень.
- Щедро посипте газету сіллю.
- Проведіть праскою по солі круговими рухами.
- Дайте охолонути.
- Видаліть сіль і бруд чистою вологою тканиною.
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Нагадаємо, що пральна машина – один з найважливіших побутових приладів у домі. Щоб вона довго служила, важливо вчасно та якісно її очищувати.
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