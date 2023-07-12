Як міксувати різні стилі в одному образі: цікавий прийом та підбірка аутфітів (фото)

Модні тренди 2023 - як поєднувати різні стилі в одному образі

Легкі повітряні сукні гармонійно поєднуються з ковбойськими чоботами, а штани карго з босоніжками на підборах. Тому різні стилі можна вдало міксувати між собою, створюючи неперевершений аутфіт.

Школа стилю pumpyourstyle.studio на Instagram-сторінці розповіли про цікавий прийом при міксуванні стилів. Це допоможе зробити образ цікавим, багаторівневим, та, без перебільшення, "смачним".

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Багато модниць дотримують цього прийому сміливого міксування речей, тому стилісти розібрали сім літніх образів.

Не варто боятися експериментувати та поєднувати те, що, на перший погляд, здається непоєднуваним, оскільки сьогодні у стилістиці рамки майже стерті.

Модні тренди 2023 - як поєднувати різні стилі в одному образі

Модні тренди 2023 - як поєднувати різні стилі в одному образі

Модні тренди 2023 - як поєднувати різні стилі в одному образі

Модні тренди 2023 - як поєднувати різні стилі в одному образі

Модні тренди 2023 - як поєднувати різні стилі в одному образі

Модні тренди 2023 - як поєднувати різні стилі в одному образі

Модні тренди 2023 - як поєднувати різні стилі в одному образі

Раніше стилістка Аліна Михайленко показала штани, які будуть актуальними у 2023 році. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.

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