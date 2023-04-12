Як знайти щасливу купюру, яка притягуватиме гроші

Гроші мають сильну енергетику, а звичайна купюра може стати справжнім талісманом. Такий магніт притягуватиме фінанси.

Проте для цієї справи не підійдуть всі купюри, а ті, які мають певні відмінності. UAportal пояснює, який вигляд мають "щасливі" гроші та як ними правильно користуватися.

Читайте також: Негайно викиньте з дому – ці предмети можуть загнати вас у депресію

Як знайти щасливу купюру

Особливе значення в грошових купюрах мають цифри та літери. Треба уважно розглядати ті гроші, які потрапляють до вас в руки, оскільки серед них може бути щаслива.

Якщо номерний знак частково або повністю збігається з датою вашого народження, важливою подією в житті (весілля, народження дитини, якась сімейна дата), то це і є та сама потрібна купюра. Вона буде енергетично пов'язана з людиною та стане своєрідним тасліманом для грошей.

Читайте також: Так ви закличете гроші в дім – просто почепіть дзеркало у правильному місці

Також треба звертати увагу на літературний код. Поєднання букв має збігатися з ініціалами власника або першими літерами імені. З такими грошима не варто розлучатися.

Привернути удачу та гроші можуть купюри, як в числовому коді мають багато сімок або цифр, які за знаком Зодіаку чи датою народження вважаються щасливими для власника.

Як використовувати щасливу купюру

Не можна розраховуватися в магазин купюрою, яка є щасливою для вас. Також її не можна розмінювати, витрачати, давати в борг.

Щасливі гроші треба скласти так, щоб на зовні був числовий код. Після цього покладіть у свій гаманець – так вона притягуватиме фінансовий успіх та прибуток.

Читайте також: Удачу не принесуть – які цифри в номері авто притягують нещастя та лихо

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!