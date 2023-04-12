Негайно викиньте з дому: ці предмети можуть загнати вас у депресію

Будь-які предмети здатні вбирати та накопичувати енергетику – як позитивну, так і негативну. Вони можуть мати абсолютний різний вплив на людей, що часто перебувать в приміщенні.

Ці предмети в будинку можуть псувати настрій і навіть викликати депресію. Про які саме речі йдеться, читайте в матеріалі UAportal.

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Непотрібні папери

Робочі документи, старі підручники, списані зошити можуть викликати роздратування, занепад сил та негативні емоції. Оскільки таке накопичення захаращує будинок та сприяє поширенню негативної енергетики.

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Найкраще буде хоч раз на місяць наводити порядок у паперах і викидати непотріб. Важливі папери та документи треба зберігати в одному місці – у письмовому столі, спеціальних шафах чи в кабінеті. Бажано, щоб такі речі лежали подалі від місця відпочинку та вашого ліжка.

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Дзеркала в будинку

Якщо багато дзеркал в будинку, то це може сприяти поганому настрою та навіть викликати справжню депресію. Дизайнери радять вішати дзеркала на стіни та стелю, вставляти їх у дверцята шафи. Таким чином буде збільшено невеликий простір.

У тому випадку, якщо ви критично ставитеся до своєї зовнішності, то дзеркала тільки напружуватимуть ситуацію.

За словами психологів, проходячи повз дзеркала, люди, не задумуючись, дивиться на своє відображення. Вони будуть засмучуватися, якщо їхній вигляд не такий, як вони хотіли.

Також дзеркала накопичують як позитивну, так і негативну енергію всіх людей, які бачили відображення.

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Засохлі квіти та рослини

Квіти та домашні рослини символізують життя. Якщо вазони почали в'янути або засохли, то це негативно впливає на психологічний стан. Постарайтеся позбавляти таких речей якнайшвидше і замініть їх свіжими.

Безлад у шафах

Як зауважують вчені, для високо інтелектуальних людей характерний творчий безлад. Утім психологи не підтримують такого твердження та переконані, що це викликає сильний стрес, роздратування та апатію.

Езотерики нагадали, що хаос на полицях і в шафах веде до такої ж плутанини в житті в цілому. Тому треба розбирати безлад в шафі та вдома.

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Меблі, які не підходять

У будинку меблі повинні гармонійно вписувати в інтер'єр. Також важливо дотримувати параметрів: не треба ставити громіздкі меблі в маленькій квартирі або невеликі меблі у широких і просторих кімнатах.

Такі невідповідності впливатимуть на психіку, викликатимуть дискомфорт та непомітно псувати настрій, вганяючи в депресію.

Святковий посуд

Столові сервізи, які є в кожному будинку, треба використовувати, а не виставляти в серванти. Ви отримаєте задоволення, якщо питимете чай з бабусиних чашок чи їстимете з тих тарілок, що за склом.

Щось незакінчене своїми руками

Недороблені своїми руками речі викликають відчуття незавершеності та досади. Думки про те, що ви не довели справу до кінця, спричинять навіть депресію.

Намагайтеся виділити час, щоб завершити розпочате, або віддайте тому, хто зможе закінчити. У крайньому разі – розпустіть нитки, почнете потім спочатку.

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Поламані речі

Не треба зберігати вдома ламану побутову техніку, валізи, посуд із тріщинами та сколами. Такі речі містять негативну енергетику. Найкраще віддавати їх на переробку, або викиньте на сміття. Якщо маєте час, то віднесіть в ремонт.

Якщо ж ви багато років живете в такому оточенні, то це забиратиме й вашу енергію.

"Якоря"

Нас оточують вдома речі, які про щось нагадують (магнітики, листівки, фото на стінах). Намагайтеся позбавлятися речей, які вас емоційно прив'язують до колишніх коханих, подій, які викликали смуток і сльози.

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