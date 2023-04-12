Немедленно выбросьте из дома: эти предметы могут загнать вас в депрессию

Любые предметы способны впитывать и накапливать энергетику – как положительную, так и отрицательную. Они могут иметь абсолютное разное влияние на людей, часто находящихся в помещении.

Эти предметы дома могут портить настроение и даже вызвать депрессию. О каких именно вещах идет речь, читайте в материале UAportal.

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Ненужные бумаги

Рабочие документы, старые учебники, списанные тетради могут вызвать раздражение, упадок сил и негативные эмоции. Такое накопление загромождает дом и способствует распространению негативной энергетики.

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Лучше всего будет хоть раз в месяц наводить порядок в бумагах и выбрасывать хлам. Важные бумаги и документы следует хранить в одном месте – в письменном столе, специальных шкафах или в кабинете. Желательно, чтобы такие вещи лежали подальше от места отдыха и вашей кровати.

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Зеркала в доме

Если много зеркал в доме, это может способствовать плохому настроению и даже вызвать настоящую депрессию. Дизайнеры советуют вешать зеркала на стены и потолок, вставлять их в дверцы шкафа. Таким образом, будет увеличено небольшое пространство.

В том случае, если вы критически относитесь к своей внешности, то зеркала будут только напрягать ситуацию.

По словам психологов, проходя мимо зеркала, люди, не задумываясь, смотрит на свое отражение. Они будут огорчаться, если их вид не такой, как они хотели.

Также зеркала накапливают как положительную, так и отрицательную энергию всех видевших отражение людей.

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Засохшие цветы и растения

Цветы и домашние растения символизируют жизнь. Если вазоны начали увядать или засохли, то это негативно влияет на психологическое состояние. Постарайтесь лишать таких вещей как можно быстрее и замените их свежими.

Беспорядок в шкафах

Как отмечают ученые, для высоко интеллектуальных людей характерен творческий беспорядок. Впрочем, психологи не поддерживают такого утверждения и убеждены, что это вызывает сильный стресс, раздражение и апатию.

Эзотерики напомнили, что хаос на полках и в шкафах ведет к такой же путанице в жизни в целом. Поэтому нужно разбирать беспорядки в шкафу и дома.

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Мебель, которая не подходит

В доме мебель должна гармонично вписываться в интерьер. Также важно соблюдать параметры: не нужно ставить громоздкую мебель в маленькой квартире или небольшую мебель в широких и просторных комнатах.

Такие несоответствия будут влиять на психику, вызывать дискомфорт и незаметно портить настроение, вгоняя в депрессию.

Праздничная посуда

Столовые сервизы, которые есть в каждом доме, нужно использовать, а не выставлять в серванты. Вы получите удовольствие, если будете пить чай из бабушкиных чашек или будете есть из тарелок за стеклом.

Что-то незаконченное своими руками

Недоделанные своими руками вещи вызывают чувство незавершенности и досады. Мнения о том, что вы не довели дело до конца, повлекут за собой даже депрессию.

Старайтесь выделить время, чтобы завершить начатое или отдайте тому, кто сможет закончить. В крайнем случае – распустите нити, начнёте потом сначала.

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Сломанные вещи

Не нужно хранить дома ломаную бытовую технику, чемоданы, посуду с трещинами и сколами. Такие вещи содержат отрицательную энергетику. Лучше всего отдавать их на переработку или выбросьте на мусор. Если есть время, то отнесите в ремонт.

Если же вы много лет живете в таком окружении, то это будет отнимать и вашу энергию.

"Якоря"

Нас окружают дома вещи, о чем-то напоминающие (магнитики, открытки, фото на стенах). Старайтесь избавляться от вещей, которые вас эмоционально привязывают к бывшим любимым, событиям, которые вызывали уныние и слезы.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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