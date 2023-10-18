Як наточити ножиці та ножі за лічені хвилини: найпростіші способи

Затуплений ніж може бути небезпечним і ускладнювати роботу на кухні, а також призводити до неприємностей. Однак існують прості способи, які допоможуть швидко заточити ножі, навіть коли під руками немає спеціальних пристроїв.

Ви можете використовувати звичайну чашку. Просто переверніть її та притисніть лезо ножа до дна, потім різкими рухами проведіть ножем по дну чашки кілька разів.

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Можна заточити ножі об автомобільне вікно – просто проведіть ножем кілька разів по краю вікна.

Ще одним способом є використання пилочки для нігтів. Покладіть тверду пилочку для нігтів на стійку поверхню шорсткою стороною догори. Притримуйте пилку однією рукою, а другою проведіть лезом ножа по поверхні пилки. Повторюйте цей рух кілька разів, доки лезо не стане гострим.

А щоб наточити ножиці, використовуйте фольгу. Візьміть чималий шматок фольги, складіть його у кілька разів й ножицями зробіть 7-10 надрізів.

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

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