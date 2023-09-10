Як назавжди позбутися молі: дієвий спосіб

У холодний сезон моль може частіше з'являтися у будинку. Цей найпідступніший ворог може жити у шафах, на кухні і навіть серед продуктів харчування, таких як сушені фрукти, гриби та крупи.

Про це повідомили в Pixel та розповіли, як виявити міль і позбутися її раз і назавжди. Важливо проводити профілактику, а саме:

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Підтримка порядку:

Перше і найважливіше правило – підтримувати порядок у шафах та гардеробних. Речі, які ви приносите з дачі або інших місць, рекомендується перемивати у воді високої температури, щоб знищити личинки молі.

Прання нових речей:

Перед тим, як одягнути новий одяг, варто його перепрати, оскільки личинки молі часто ховаються у швах та внутрішніх порожнинах одягу.

Зберігання продуктів харчування:

Особливу увагу слід приділити зберіганню продуктів харчування. Краще тримати їх разом зі спеціями та прянощами.

Як знищити міль:

Головне завдання – створити для молі несприйнятливі умови та запобігти її повторній появі.

Використання ароматів: міль не терпить ароматів розмарину, чебрецю та лаванди. Тому рекомендується використовувати ароматичні саші в гардеробних та кухонних шафках.

Замороження одягу: одяг з натуральних тканин, при попередньому заморожуванні при мінімальних температурах, може допомогти винищити личинки молі та запобігти появі нового потомства.

Обробка та пастки: у шафах можна використовувати спеціальні пастки для молі, а на кухні рекомендується перебрати продукти харчування та обробити полиці оцтом.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 ефективних саморобних пасток, які допоможуть позбутися від молі вдома.

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