Как навсегда избавиться от моли: действенный способ
В холодный сезон моль может почаще появляться в доме. Этот самый коварный враг может жить в шкафах, на кухне и даже среди продуктов питания, таких как сушеные фрукты, грибы и крупы.
Об этом сообщили в Pixel и рассказали, как обнаружить моль и избавиться от нее раз и навсегда. Важно проводить профилактику, а именно:
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Поддержка порядка:
Первое и самое важное правило – поддерживать порядок в гардеробных и шкафах. Вещи, которые вы приносите с дачи или других мест, рекомендуется перемывать в воде высокой температуры, чтобы уничтожить личинки моли.
Стирка новых вещей:
Перед тем, как одеть новую одежду, следует ее перестирать, поскольку личинки моли часто прячутся в швах и внутренних полостях одежды.
Хранение продуктов питания:
Особое внимание следует уделить хранению продуктов питания. Лучше держать их вместе со специями и пряностями.
Как уничтожить моль:
Главная задача – создать для моли невосприимчивые условия и предотвратить ее повторное появление.
- Использование ароматов: моль не терпит ароматов розмарина, чабреца и лаванды. Поэтому рекомендуется использовать ароматические саши в гардеробных и кухонных шкафчиках.
- Заморозка одежды: одежда из натуральных тканей, при предварительной заморозке при минимальных температурах, может помочь извести личинки моли и предотвратить появление нового потомства.
- Обработка и ловушки: в шкафах можно использовать специальные ловушки для моли, а на кухне рекомендуется перебрать продукты питания и обработать полки уксусом.
Напомним, ранее мы писали о 5 эффективных самодельных ловушек, которые помогут избавиться от моли дома.
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