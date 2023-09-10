Как навсегда избавиться от моли: действенный способ

В холодный сезон моль может почаще появляться в доме. Этот самый коварный враг может жить в шкафах, на кухне и даже среди продуктов питания, таких как сушеные фрукты, грибы и крупы.

Об этом сообщили в Pixel и рассказали, как обнаружить моль и избавиться от нее раз и навсегда. Важно проводить профилактику, а именно:

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Поддержка порядка:

Первое и самое важное правило – поддерживать порядок в гардеробных и шкафах. Вещи, которые вы приносите с дачи или других мест, рекомендуется перемывать в воде высокой температуры, чтобы уничтожить личинки моли.

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Стирка новых вещей:

Перед тем, как одеть новую одежду, следует ее перестирать, поскольку личинки моли часто прячутся в швах и внутренних полостях одежды.

Хранение продуктов питания:

Особое внимание следует уделить хранению продуктов питания. Лучше держать их вместе со специями и пряностями.

Как уничтожить моль:

Главная задача – создать для моли невосприимчивые условия и предотвратить ее повторное появление.

Использование ароматов: моль не терпит ароматов розмарина, чабреца и лаванды. Поэтому рекомендуется использовать ароматические саши в гардеробных и кухонных шкафчиках.

Заморозка одежды: одежда из натуральных тканей, при предварительной заморозке при минимальных температурах, может помочь извести личинки моли и предотвратить появление нового потомства.

Обработка и ловушки: в шкафах можно использовать специальные ловушки для моли, а на кухне рекомендуется перебрать продукты питания и обработать полки уксусом.

Напомним, ранее мы писали о 5 эффективных самодельных ловушек, которые помогут избавиться от моли дома.

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