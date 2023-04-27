Як не допустити появи смуг від двірників на лобовому склі авто: лайфхак

Автомобільні експерти діляться порадами, як позбутися слідів від двірників на лобовому склі машини. Розводи на склі можуть бути не лише результатом неуважності водія, але і могли виникнути з інших причин.

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Один із способів вирішити проблему – замінити щітки двірників, проте це не завжди допомагає. На початку стоїть спроба поміняти щітки місцями, а якщо це не допомогло, тоді можна вважати заміну щіток необхідною.

Якщо розводи на склі зникли, тоді проблема може полягати в іншому. Треба звернути увагу на стан пружин, які стискають важіль склоочисника до скла. Якщо автомобіль має великий вік, то пружина може бути зношеною або розтягнутою, тому склоочисники не можуть щільно притиснутися до скла. Часто таке трапляється в зимовий період, коли водії піднімають щітки для того, щоб вони не попримерзали.

У цьому випадку необхідна заміна пружини. Якщо продавці запевнятимуть, що пружину можна купити лише в комплекті з щіткою або трапецією, то можна відремонтувати стару, відігнувши один виток пружини та зробивши з нього гачок для фіксації на склоочисниках.

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