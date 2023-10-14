Як не пошкодити волосся під час використання фену

Здорове та доглянуте волосся завжди в тренді. Для того, щоб ваші локони залишилися красивими, необхідно знати, як правильно сушити волосся.

UAportal розповість про деякі правила, які полегшать домашній догляд за волоссям та збережуть його в гарному стані. Отже, варто знати, як правильно використовувати фен:

Коли потрібно сушити волосся

Важливо мати на увазі, що не можна укладати занадто мокре волосся або яке вже висохло після миття. В першому випадку волосся буде обтяжене вологою, що може призвести до ламання по всій довжині. У випадку вже сухого волосся, вкладання може призвести до їх перетину та сухості. Волосся повинно висохнути щонайменше на 60% перед використанням фену.

Обов'язкове використання термозахисту

Термозахист захищає волосся від перегріву та статики. Сучасні термозахисні засоби мають такі форми, як молочні, кремові, спреї, флюїи і забезпечують не лише захист від перегріву, але й мають додаткові корисні функції, як додавання блиску, полегшення очищення кінчиків, зволоження, захист від ультрафіолетових змін тощо.

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Використання насадок на фен

Насадки до фена є дуже корисним аксесуаром, який допоможе укладати волосся акуратно та ефективно. Завдяки насадці, фен направляє повітря заданою траєкторією, дозволяючи обробити пасма по черзі, не пересушуючи волосся. Крім того, насадка спрощує підведення струменів повітря до кореневої зони.

Важливість дифузора

Дифузор – це аксесуар, який дуже часто недооцінюється. Він ідеально підходить для укладання пористого і кучерявого волосся, дозволяючи підняти локони та максимально обробити зону біля коріння. Для використання дифузора вам достатньо опустити голову вниз, поставити його перпендикулярно й укладати волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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