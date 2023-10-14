Как не повредить волосы во время использования фена

Здоровые и ухоженные волосы всегда в тренде. Для того чтобы ваши локоны остались красивыми, необходимо знать, как правильно сушить волосы.

UAportal расскажет о некоторых правилах, которые облегчат домашний уход за волосами и сохранят их в хорошем состоянии. Итак, следует знать, как правильно использовать фен:

Когда нужно сушить волосы

Важно иметь в виду, что нельзя укладывать слишком мокрые волосы или уже высохшие после мытья. В первом случае волосы будут отягощены влагой, что может привести к ломанию по всей длине. В случае уже сухих волос, укладка может привести к их пересечению и сухости. Волосы должны высохнуть по меньшей мере на 60% перед использованием фена.

Обязательное использование термозащиты

Термозащита защищает волосы от перегрева и статики. Современные термозащитные средства имеют такие формы, как молочные, кремовые, спреи, флюиды и обеспечивают не только защиту от перегрева, но и имеют дополнительные полезные функции, как добавление блеска, облегчение очистки кончиков, увлажнение, защита от ультрафиолетовых изменений.

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Использование насадок на фен

Насадки к фену очень полезным аксессуаром, который поможет укладывать волосы аккуратно и эффективно. Благодаря насадке, фен направляет воздух по заданной траектории, позволяя обработать пряди поочередно, не пересушивая волосы. Кроме того, насадка упрощает подвод струй воздуха к корневой зоне.

Важность диффузора

Диффузор – это аксессуар, который очень часто недооценивается. Он идеально подходит для укладки пористых и вьющихся волос, позволяя приподнять локоны и максимально обработать зону у корней. Для использования диффузора достаточно опустить голову вниз, поставить его перпендикулярно и укладывать волосы.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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