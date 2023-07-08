Як не захворіти через працюючий кондиціонер влітку: корисні поради

Що робити, щоб не захворіти під кондиціонером

У літній сезон користування кондиціонерами стає невід'ємною частиною нашого життя. Важливо не тільки створити комфортні умови, але й забезпечити безпеку та здоров'я для себе і своїх близьких. Дослідження свідчать, що правильне використання кондиціонерів допомагає уникнути поширення шкідливих бактерій. Ознайомтеся з декількома простими правилами, які допоможуть вам насолоджуватися прохолодою без шкоди для здоров'я.

Читайте також: Як швидко заснути у спеку: від єгипетського методу до правильного положення

Регулярне технічне обслуговування

Забруднені фільтри кондиціонерів можуть бути джерелом бактерій, які спричиняють респіраторні захворювання. Варто регулярно проводити технічне обслуговування та чистку фільтрів. Найкраще зробити це перед початком сезону активного використання кондиціонерів. Ознайомтеся з інструкцією від виробника або зверніться до сервіс-центру.

Уникайте різкого перепаду температур

Не рекомендується раптове переходити з вуличної спеки в приміщення з температурою значно нижче. Це може спричинити перегрівання або різке переохолодження, що може вплинути на ваше здоров'я. Поступово знижуйте температуру в приміщенні після повернення з вулиці, аналогічно, збільшуйте її перед виходом на вулицю.

Уникайте прямих струменів холодного повітря

Не сидіть під прямими струменями холодного повітря з кондиціонера. Це може спричинити переохолодження та несприятливо вплинути на ваше здоров'я.

Збереження оптимальної вологості

Сухе повітря може вплинути на слизові оболонки дихальних шляхів. Якщо використовуєте кондиціонер, додатково зволожуйте повітря в приміщенні або час від часу провітрюйте кімнати та здійснюйте вологе прибирання.

Безпека для дітей

Використання кондиціонера у приміщеннях, де присутні діти, є безпечним. Приміщення з комфортною температурою та вологістю допомагає дітям почуватися комфортно. Проте важливо уникати переохолодження або перегрівання приміщення. Оптимальний діапазон температури для дітей - 23-26℃.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що UAportal підготував поради та рекомендації, які допоможуть захистити шкіру від шкідливого впливу сонячних променів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!