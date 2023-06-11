Як носити взуття на високих підборах без болю: простий лайфхак

Взуття на високих підборах може надати неперевершеного вигляду і стильно доповнити наш образ. Проте, довгий час, проведений в такому взутті без шкарпеток або підкладок, часто призводить до неприємних болючих відчуттів у ногах.

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Один цікавий тренд з TikTok пропонує розв'язання цієї проблеми за допомогою звичайного скотчу або пластиру. Користувачі показують, як з'єднати третій і четвертий пальці за допомогою скотчу, що, як стверджують, полегшує дискомфорт під час ходьби на високих підборах та зменшує натиск.

За короткий час цей трюк став популярним серед тих, хто бореться з болючими відчуттями під час носіння взуття на високих підборах. У коментарях до відео зазначається, що між третім і четвертим пальцями проходить нерв, який швидко втомлюється під впливом високих підборів. Застосування скотчу або пластиру на цій області може допомогти швидко зняти напругу з цього нерва.

Цей трюк зі скотчем чи пластиром може стати корисним для тих, хто прагне зменшити дискомфорт під час ходьби у взутті на високих підборах. Втім, варто пам'ятати, що кожна людина має різну структуру ніг і може відчувати біль чи дискомфорт по-різному. Якщо проблема продовжується або стає серйозною, рекомендується звернутися до фахівця, для отримання індивідуальної консультації та рекомендацій.

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