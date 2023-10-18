Як обрізати пеларгонію, щоб вона цвіла пишніше: поради квітникарів

Для рясного цвітіння та здорового росту пеларгонії, важливо провести обрізку восени і внести зміни в догляд за рослиною у холодний період. Інформацію про це надав канал "Дім і присадибна ділянка" на YouTube.

Щодо обрізки пеларгонії восени, важливо пам'ятати, що ця процедура сприяє її здоровому росту та довшому цвітінню. Якщо обрізку не проводити, рослина може витягнутися і менше цвістиме, а також стане вразливою до захворювань.

Обрізку рекомендується виконувати саме восени. Це дозволяє живцям на зиму наростити і стати готовими для висадки на вулицю навесні. Особливу увагу слід звертати на обрізку зональних сортів, і важливо, щоб до настання морозів пройшло не менше 3 місяців, щоб сформувалася квіткова брунька.

Живці краще відокремлювати до настання морозів, обираючи зелені верхівки пагонів довжиною 5-10 см, які мають квіти або бутони. Це свідчить про їхню готовність до подальшого росту. На живці слід обламати всі квітконіжки та залишити лише 2-4 невеликі листки на маківці. З корінцями цих живців пеларгонія утворює майбутні корені, тому важливо правильно підготувати живці перед посадкою.

Для посадки живців пеларгонії можна використовувати будь-які посудини, але обов'язково робіть дірочки на дні для водостоку. Землю для посадки слід підготувати, перемішавши городню землю, перліт і пісок у співвідношенні 1,5:1:0,5. Після посадки потрібно дати живцям трохи висохнути перед поливом.

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Осінь - це також час для перенесення пеларгоній у приміщення, якщо вони росли на вулиці. Полив рекомендується робити рідше, і зменшити кількість добрив. Рослини можна також обробити "фундазолом" для профілактики.

Зимівлю краще організувати на утепленому балконі, де температура не опускається нижче +12 градусів, або в кімнаті біля вікна. Головне - уникати протягів.

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