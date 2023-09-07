Як очистити брудні плінтуси: чудодійний саморобний засіб

Прибирання вдома — це завдання, яке потребує часу та терпіння. Інколи під час генерального прибирання ми можемо забути про плінтуси, які також нашвидкоруч засмічуються та покриваються пилом. Хоча існують спеціальні засоби для чищення, сьогодні ми розповімо вам про те, як зробити це вдома за допомогою доступних засобів.

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Для ефективного прибирання плінтусів та видалення бруду, плям та пилу ви можете скористатися простим трюком, про який пише santeplus. Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти: 1 столова ложка засобу для миття посуду, 1 склянка оцту та 4 склянки гарячої води.

Якщо ви хочете очистити брудні плінтуси, ось кроки:

Почніть з того, що пропилососьте плінтуси, щоб видалити якнайбільше пилу перед чищенням. У контейнері змішайте всі вище перераховані інгредієнти, щоб створити чистячий розчин. Занурте мікрофіброву тканину в миску з підготовленим розчином та протріть плінтуси. Цей метод допоможе швидко видалити всі види бруду та покриття з плінтусів, залишивши їх доглянутими та блискучими. В разі необхідності видалення стійких плям або бруду, ви можете використовувати стару зубну щітку, наносячи на неї невелику кількість засобу для чищення та обережно прочищаючи плінтуси.

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