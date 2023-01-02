Як очистити клавіатуру, смартфон та іншу техніку, щоб не зіпсувати її

Техніка стала незамінною в нашому житті, ми користуємось смартфонами, ноутбуками, планшетами та іншими гаджетами щоденно. Не дивно, що в процесі такої експлуатації в них накопичується велика кількість крихт, бруду та пилу. Тому цим предметам також варто приділяти увагу під час прибирання в оселі. Сьогодні ми розповімо, як правильно і як часто потрібно чистити комп’ютерну техніку, смартфони та планшети від пилу та які засоби в жодному разі не можна використовувати.

Як почистити смартфон та планшет

Важливо пам’ятати, що під час чищення смартфонів і планшетів не можна використовувати засоби для миття вікон, агресивні хімічні речовини або розчинники, що чистять, так як це може пошкодити покриття екрану. Також ніколи не розпилюйте будь-що безпосередньо на екран.

Для екрану використовуйте м’яку тканину без ворсу, наприклад серветки з мікрофібри. Ніколи не чистіть його паперовими рушниками, оскільки вони можуть залишити подряпини на екрані. Існують також спеціальні серветки, які не ушкоджують екран, їх можна використовувати для видалення бактерій.

За наявності відбитків пальців, пилу та ворсу акуратно витріть екран сухою тканиною з мікрофібри. Не забудьте протерти об’єктив камери, щоб фотографії були ідеальними.

Як почистити ноутбук

Обов’язково чистіть комп’ютерне обладнання раз на тиждень, щоб зберегти його в бездоганному стані та захистити від мікробів.

Як і у випадку зі смартфоном, використовуйте серветку з мікрофібри для кришки та корпуса ноутбука. Для видалення стійких плям на кришці трохи змочіть серветку. Протріть клавіатуру вологою м’якою тканиною.

Як правильно витерти тачпад на ноутбуці

Вимкніть пристрій і очистіть сенсорну панель серветкою для клавіатури, серветкою для РК-дисплея або серветкою, яку ви використовували для очищення екрана.

Як очистити екран комп’ютера

На чорному екрані набагато легше помітити пил і бруд, тому спочатку вимкніть екран. Використовуйте серветку з мікрофібри, щоб позбавитися плям, витираючи екран круговими рухами. Не тисніть занадто сильно, оскільки це може пошкодити пристрій.

Якщо на екрані утворилися стійкі плями, сухої ганчірки може бути недостатньо. Тоді ви можете скористатися спеціальним спреєм або серветками для очищення екрану. Спочатку обов’язково ознайомтеся з рекомендаціями щодо догляду, наданими виробником вашого комп’ютера, оскільки для чищення деяких з них не рекомендується використовувати спрей або серветки. Якщо спрей можна використовувати, спочатку розпорошіть його на чисту безворсову тканину, а не на сам екран. Потім акуратно протріть поверхню серветкою.

Для екранів ноутбуків, а також телевізорів використовуйте вологу серветку з мікрофібри, щоб видалити плями та розводи. Потім протріть екран сухою серветкою з мікрофібри.

Як почистити клавіатуру

Якщо ви збираєтесь почистити клавіатуру ноутбука, спочатку обов’язково вимкніть пристрій. Переверніть клавіатуру вгору дном і обережно струсіть її, щоб видалити всі крихти та пил, що застрягли між клавішами.

Візьміть липкий стікер і складіть навпіл так, щоб липкі краї опинилися зовні. Тепер проведіть цими липкими краями між кнопками. Пил або бруд, що залишився, прилипне до них. Коли липка смужка буде повністю в бруді та пилу, викиньте її та повторіть попередні дії за потреби.

Візьміть серветку для макіяжу і протріть зверху клавіатуру, видаляючи залишки жиру або їжі на клавішах. Якщо ви турбуєтеся про бактерії, купіть спеціальні антибактеріальні серветки для клавіатури. В ідеалі чистіть її раз на тиждень, щоб запобігти накопиченню бруду.

Як почистити комп’ютерну мишу

Спочатку від’єднайте мишу або вимкніть її та вийміть батареї.

Протріть мишу ганчіркою, змоченою дезинфікуючим засобом. Переконайтеся, що вона не надто волога, щоб уникнути попадання вологи у дрібні отвори.

Що не можна робити, коли чистите комп’ютер та іншу техніку

Ніколи не наносите рідкі засоби чи воду безпосередньо на будь-яку частину комп’ютера. Завжди змочуйте серветку, ватяний диск або ганчірку з мікрофібри та використовуйте для очищення.

Вода та більшість рідин – відмінні провідники електрики. Навіть невелике їх поєднання може викликати коротке замикання на вашому комп’ютері або завдати вам болю і, можливо, серйозної травми.

Крім того, дайте комп’ютеру повністю висохнути на повітрі, перш ніж увімкнути його. Це не займе багато часу.

Не використовуйте продукти на основі аміаку та відбілювача. Вони дуже агресивні для багатьох поверхонь, особливо для екранів комп’ютера та ноутбука. У магазинах електроніки продаються спеціальні засоби для очищення екранів (зазвичай у формі розпилювача) на випадок, якщо ви вважаєте за краще використовувати спеціалізований продукт.

Основне правило чищення ноутбука та комп’ютера – якнайменше тисніть на поверхню.

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