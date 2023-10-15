Як очистити пуховик в домашніх умовах без пральної машини: господині назвали дієвий метод

Якщо ви боїтесь прати пуховик в пральній машині, щоб уникнути його пошкодження, можна вручну видалити плями. ТСН підкаже, як очистити пуховик не зіпсувавши його. Почніть з організації робочого місця. Найкраще це робити в ванній кімнаті, якщо це можливо, розклавши верхній одяг на рівній поверхні. Вам знадобиться:

Губка з поролону або спонж для вмивання з силікону. Серветки з віскози або мікрофібри. Ватні диски.

Один з найефективніших способів видалення жирних плям з пуховика - використання суміші солі та харчової соди. Розведіть одну столову ложку солі і соди в 150 мл гарячої води. Промокніть ватний диск цим розчином і декілька разів протріть забруднену ділянку. Потім добре просушіть її серветкою.

Підходящий для цієї мети перекис водню також можна знайти в багатьох будинках. Для приготування засобу від плям на пуховику візьміть 1 склянку гарячої води (температура 60-70 градусів), півсклянки соди та півсклянки перекису. Змішайте інгредієнти до однорідності і налийте розчин в пульверизатор. Нанесіть на пляму і залиште на 15 хвилин, а потім змийте.

Якщо рукава чи комір пуховика забруднені масними плямами, ви можете очистити їх без прання, використовуючи нашатирний спирт і мийний засіб для посуду. Ось як це зробити:

Змішайте 1 склянку води, 1 чайну ложку нашатирного спирту і 1 чайну ложку гелю для миття посуду. Відпарте виріб за допомогою праски або відпарювача. Нанесіть розчин на плями за допомогою губки. Потріть забруднені місця і залиште засіб на 30 хвилин. Приберіть залишки вологи ганчіркою.

Якщо на комірі пуховика з'явилися плями від тонального засобу, вам знадобиться міцелярна вода. Просто нанесіть невелику кількість на ватний диск і протріть всі забруднені ділянки.

Невеликі свіжі забруднення можна легко видалити, присипавши їх тальком. Щільно розпиліть тальк на масну пляму і залиште на 12 годин. Потім ретельно очистіть порошок за допомогою щіточки.

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Якщо на пуховику з'явилися серйозні плями від опадів, ви можете використовувати лимонний сік та господарське мило для їх видалення. Натерте на дрібну терку мило змочіть водою і додайте лимонного соку. Ретельно розмішайте, нанесіть на плями і залиште на півгодини, а потім приберіть залишки засобу за допомогою пластикової або дерев'яної лопатки. Забезпечте, щоб поверхня не залишалася липкою. Потім додатково просушіть матеріал махровим рушником.

Нагадаємо, ми вже писали, про що треба знати перучи пуховик у пральній машині.

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