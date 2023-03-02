Як очистити сковорідку за допомогою пива: ефективний лайфхак

Пиво – це один з найпопулярніших алкогольних напоїв у світі. Але його можна не тільки вживати, а ще й застосовувати для очищення каструль і сковорідок від забруднень.

Пиво допоможе швидко видалити затверділий жир зі сковорідок. Крім ячменю та хмелю, у пиві також містяться натуральні кислоти, які здатні ефективно розчиняти різні види забруднень. Про це пише видання Sante plus.

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Навіщо наливати пиво в каструлі та сковорідки?

При очищенні каструль і сковорідок навіть не доведеться відмивати посуд прикладаючи багато зусиль, оскільки завдяки речовинам, що містяться у пиві, жир і бруд зникатимуть прямо на очах. Компоненти в складі пива допомагають дуже легко розпушити осад, що накопичився.

Налийте пиво в каструлю або сковорідку і залиште їх на деякий час, він залежить від товщини забруднень. Замочіть посуд з пивом, а через 15 або 20 хвилин очистьте кухонне приладдя звичним способом. Якщо це не вдасться зробити з першого разу, повторіть процедуру, але залиште сковорідку з пивом вже мінімум на годину, після чого вимийте ще раз.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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