Як очистити унітаз від сильних забруднень: ефективний лайфхак з дьогтьовим милом

Проблема жорсткої води відома майже кожному, оскільки вона може призводити до появи жовтих смуг іржі та вапняних нальотів на унітазі та іншій сантехніці.

Для того, щоб позбутися від цих неприємних відкладень і повернути унітазу білосніжний вигляд, зазвичай доводиться купувати дорогі побутові засоби. Однак, існує бюджетний лайфхак, який допоможе впоратися з цією проблемою. Про це пише видання cpykami.

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Для очищення унітаза від іржі та нальоту можна використовувати натуральний засіб – щавлеву кислоту. Також знадобиться дьогтьове мило. Ось покрокова інструкція:

Спочатку розводимо щавлеву кислоту з дьогтьовим милом, щоб отримати густу кашку; Потім наносимо цю суміш на ватний диск і накладаємо його на місця сильних забруднень унітаза; Залишаємо ватяні диски на 30 хвилин. Якщо вапняні відкладення знаходяться усередині унітазу, то в цьому випадку вичерпуємо воду і наносимо суміш щавлевої кислоти та дьогтьового мила на забруднену область; Через деякий час злегка протираємо забруднені місця і промиваємо унітаз водою.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз. Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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