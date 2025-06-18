Як оформити пенсію, якщо перебуваєте за кордоном: відповідь ПФУ

Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо можливості оформлення пенсії для громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну війну. Отримати виплати можна без необхідності повертатися до України — процедура доступна дистанційно за наявності всіх необхідних документів.

За інформацією ПФУ, право на пенсію мають українці, які досягли відповідного віку та мають потрібну кількість страхового стажу. Станом на 2025 рік, для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 32 роки стажу. Якщо людина звертається за пенсією у 63 роки, достатньо 22 років стажу. А тим, хто досяг 65-річного віку, потрібно не менше 15 років стажу.

Процес подання заявки на призначення пенсії можна здійснити через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього громадянин має авторизуватися на платформі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Далі потрібно заповнити онлайн-анкету, вибрати вид пенсії, наприклад, за віком, надати згоду на обробку персональних даних та обрати спосіб отримання повідомлень.

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На наступному етапі користувач додає скан-копії документів, серед яких — паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують трудовий стаж (зокрема трудова книжка), а також, за потреби, довідки про пільги, зарплату до 2000 року, свідоцтво про шлюб чи документи про особливий статус. Після заповнення й перевірки форми заяву потрібно підписати електронним підписом і надіслати до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з пенсіонерів слід обов'язково подати спеціальну заяву, щоб не залишитися без виплат.

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