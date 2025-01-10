Як оформити соціальну пенсію у 2025 році та яким буде її розмір

Українці пенсійного віку, які не набули необхідного страхового стажу для призначення пенсії, можуть отримувати тимчасову державну допомогу, відому як соціальна пенсія.

Який стаж потрібен для пенсії у 2025 році

З 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Вік 63 роки : Пенсію можуть отримати ті, хто має від 22 до 31 року стажу.

: Пенсію можуть отримати ті, хто має від 22 до 31 року стажу. Вік 65 років : Право на пенсійні виплати отримують особи зі стажем від 15 до 21 року.

: Право на пенсійні виплати отримують особи зі стажем від 15 до 21 року. Менше 15 років стажу: У 65 років людина може претендувати на державну соціальну допомогу замість пенсії. Про це пише nv.ua.

Щороку вимоги до страхового стажу зростатимуть, і до 2028 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років стажу.

Розмір соціальної пенсії у січні 2025 року

Сума соціальної пенсії визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 грн) і середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні пів року. Вона не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб (3028 грн).

Виплати переглядаються кожні шість місяців залежно від змін у доходах і майновому стані отримувача.

Як оформити соціальну допомогу

Щоб отримати таку допомогу, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем прописки або проживання.

Необхідні документи:

Заява.

Паспорт та ІПН (ідентифікаційний код).

Довідка з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж.

Декларація про доходи та майновий стан (на основі довідок про доходи членів сім’ї за останні шість місяців).

Копія рішення про призначення опікуна (для осіб, визнаних недієздатними).

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Коли соціальна пенсія не призначається

Допомога не надається у таких випадках:

Середньомісячний дохід сім’ї на одну особу перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Людина вже отримує іншу соціальну допомогу, працює або має інші доходи.

Член сім’ї зробив покупку (або оплатив послугу) на суму понад 50 000 грн упродовж року перед зверненням.

У власності є друга квартира, площа житла перевищує норму (21 кв. м на особу + 10,5 кв. м на сім’ю) або більше одного автомобіля.

Соціальна допомога може бути призначена за рішенням спеціальної комісії, якщо в сім’ї є людина з інвалідністю. Для цього проводиться обстеження матеріально-побутових умов заявника.

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