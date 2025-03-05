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Війна в Україні

Як обмежено придатні військовозобовʼязані можуть отримати направлення на ВЛК

Ціхоцька Марія

Як обмежено придатні військовозобовʼязані можуть отримати направлення на ВЛК
Обов’язок проходження ВЛК не поширюється на осіб віком до 25 років, старших за 60 років, а також на людей з інвалідністю I, II або III групи

В Україні скасовано статус "обмежено придатний до військової служби". Громадяни, які раніше отримали цей висновок, мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року, щоб отримати новий статус.

Водночас обов’язок проходження ВЛК не поширюється на осіб віком до 25 років, старших за 60 років, а також на людей з інвалідністю I, II або III групи. Про це пише 24 tv.ua.

Направлення на медкомісію можна отримати двома способами: звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або подавши заявку в електронній системі Резерв+. Це стосується також заброньованих осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний".

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Рішення ВЛК можна оскаржити, якщо висновки медкомісії не збігаються з попередніми медичними документами. Підставами для перегляду можуть бути формальні помилки, кримінальні розслідування щодо членів ВЛК або зміни у списку захворювань.

Мобілізація осіб зі статусом "обмежено придатний" можлива лише у випадку, якщо ВЛК визнає їх придатними до служби або придатними для несення служби в підрозділах військового забезпечення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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Війна в Україні