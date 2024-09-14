Як онлайн оформити комунальні пільги для ветеранів війни: інструкція

В Україні запустили новий експериментальний проєкт, який спрощує подання заяви на пільги для ветеранів війни на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Проєкт дозволяє ветеранам подавати одну спрощену заяву через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, значно спрощуючи процес отримання пільг.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Цією послугою можуть скористатися учасники бойових дій, люди з інвалідністю, отриманою під час війни, а також інші учасники війни.

При цьому не має значення, чи військовий звільнений зі служби або продовжує її. Доступ до пільг мають також члени родини ветерана, які можуть подавати заяву від його імені.

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Процес подання заяви онлайн є простим і зручним. Ветеран або член його родини може заповнити заявку через вебпортал Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис. Важливо зазначити, що необхідні дані автоматично передаються через державні реєстри, що полегшує заповнення форми.

Для оформлення заяви потрібно зайти на портал, обрати відповідну послугу, заповнити інформацію про людину, що претендує на пільги, та завантажити скановані копії документів. Після цього заява підписується і відправляється до Пенсійного фонду, а про результати можна дізнатися у розділі "Мої звернення".

Окрім онлайн-заявки, є й інші способи подання документів на пільги. Ветерани можуть звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, виконавчих органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг або надіслати документи поштою.

Ця ініціатива покликана значно спростити доступ до пільг для військових і ветеранів, забезпечуючи швидкий і зручний процес подання заяви та отримання необхідної підтримки.

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