Як сплатити борг за комунальні послуги: пояснення юриста

У разі виникнення заборгованості за комунальні послуги, рекомендується якнайшвидше її ліквідувати. Альтернативно можна звернутися до компанії-постачальника щодо можливості укладення угоди про реструктуризацію боргу.

Способи погашення заборгованості

Якщо не врегулювати питання боргу, постачальник може ініціювати його стягнення через суд, що може спричинити додаткові проблеми. Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомила адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус.

Відповідно до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги", борги, накопичені до набуття чинності цим законом, можуть бути реструктуризовані на період до 5 років, залежно від розміру заборгованості та фінансового стану громадян.

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Для реструктуризації боргу споживачі мають можливість укласти з компаніями-надавачами комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну оплату поточних рахунків за комунальні послуги, – пояснює фахівець.

Протягом дії договору про реструктуризацію споживачі зберігають право на отримання субсидій, а постачальники не мають права звертатися до суду для примусового стягнення заборгованості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!