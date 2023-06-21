Як визначити, що косметика шкідлива: правила вибору

При покупці нових косметичних засобів варто звертати увагу не лише на їх запах чи колір але і на склад. Дрібними літерами на етикетці можна прочитати багато незрозумілих слів: ізопропіл, бутил, стеарин. Що вони означають та наскільки безпечні, підкаже UaPortal.

Зазвичай, у складі косметики є жири, олії, вітаміни, вода, стабілізатори, загусники, ароматизатори, консерванти й активні біодобавки.

Вітаміни

У складі їх позначають наступним чином: антиоксиданти – це вітаміни С і Е, а ретинол – це вітамін А.

Жири й олії

Завдяки ним пом‘якшується шкіра.

Жир ланолін – усуває лущення шкіри, пом'якшує її. Він також може позначатись словом кріолан, тобто рідкий ланолін.

Жир спермацет – натуральний компонент, який отримують із черепа кашалота.

Масло какао, олії жожоба, авокадо, оливкова, кукурудзяна – натуральні, тому можна без страху купляти косметику з ними у складі.

Ненатуральні жири

Ізопропіл мірістат, бутил стеарат, цетиолан є синтетичними замінниками натуральних жирів. Вони токсичні та шкідливі для шкіри, тому краще уникати косметики з ними у складі.

Консерванти

Щоб косметика швидко не псувалась до неї додають консерванти.

Прополіс, екстракти з листя евкаліпта, черемшини, берези є натуральними компонентами, які борються з бактеріями. Можете сміливо брати косметику з ними у складі.

Парабени (метиловий і пропіловий) – найбільш щадні консерванти з хімічним складом.

Бронопол і похідні формаліну – надзвичайно отруйні синтетичні консерванти,які викладають сильну алергію. Не купуйте косметику з ними у складі.

Речовини-загусники

Бджолиний віск натуральний компонент, який захищає від шкідливих впливів навколишнього середовища та зневоднювання.

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Моностерат гліцерину, стеарат, моногліцерид дистильований – синтетичні компоненти-загусники, які містяться майже в кожному косметичному засобі.

Парафін і стеарин — нетоксичні компоненти. Стеаринова кислота є в складі жирів, які виділяють сальні залози людини.

Пам’ятайте, що на етикетці має бути повний перелік компонентів косметики.

Якщо хоч один з них викликає сумнів - відмовтеся від покупки.

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